Kervancıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi!

Kahramanmaraş’ın tanıtımında öncü isimlerinden biri olan Kervancıoğlu, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda, Kervancıoğlu, öğrencilere iş yaşamında yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını anlatarak, iş yaşamında nasıl başarılı olunacağının püf noktalarını anlattı.

Programla ilgili konuşan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, “tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştığı için Sami beye çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kervancıoğlu, “bugünde öğrencilerimizle birlikte bir araya geldik. Çok mutlu oldum. Çünkü bu gençlik, güzel bir gençlik, hayatımızı bu gençlerimizle paylaşalım ki inşallah onlarda ilerde iş adamı olurlar. Hayatlarına bir yön verirler. Onlarında bir projeleri olur. Biz de burada öğrencilerimize hayatımızı paylaştık onlarla beraber olduk. Duygu dolu anlar yaşadık. Ben tüm öğrencilere katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum”. dedi.