Kervancıoğlu oyunu salep orkidesinden yana kullandı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projelerinden biri olan doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’de Kahramanmaraş’ın sembol çiçeği düzenlenen anketle belirleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 15:11 05.05.2021, 16:34
Bu kapsamda Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da oyunu dondurmanın ham maddesi olan salep orkidesinden yana kullandı.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu EXPO 2023’ün şehre canlılık katacağına dikkat çekerek Kahramanmaraş için çok özel bir proje olduğunu söyledi.
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