Kervancıoğlu oyunu salep orkidesinden yana kullandı

Bu kapsamda Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da oyunu dondurmanın ham maddesi olan salep orkidesinden yana kullandı.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu EXPO 2023’ün şehre canlılık katacağına dikkat çekerek Kahramanmaraş için çok özel bir proje olduğunu söyledi.