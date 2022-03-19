Kervancıoğlu’na Sürpriz Doğum Günü Yaptılar!
Kahramanmaraş’ın Duayen Gazetecilerinden Mehmet Fiskeci Ve Neşe Yıldızhan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na Sürpriz Doğum Günü Yaptı.
Kervan Kristal Şubesinde Düzenlenen Doğum Günü Programına Aksu Tv Artı Eksi Yprumcusu Hukukçu İnşaat Mühendisi Gazeteci Yazar Serdar Erdoğanyılmaz Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Germanicia Otel Yönetim Kurulu Üyesi Aynı Zamanda Aksu Tv Lezzet Durakları Program Sunucusu Gökhan Büyükdereli Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu Görme Engelliler Şube Başkanı Mustafa Çakmak Ve Kent Genelinde Görev Yapan Gazeteciler Katılım Sağladı.
Doğum Gününün Ardından Aksu Haber’e Konuşan Gazeteci Mehmet Fiskeci Başkan Kervancıoğlu’nun Yeni Yaşını Kutladı
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu İse Kendisini Bu Özel Günde Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkürlerini İletti.
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
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|4. Bandırmaspor
|27
|46
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|27
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|28
|44
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|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
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|36
|10. Boluspor
|27
|35
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|27
|35
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|28
|35
|13. Tuzlaspor
|26
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
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|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
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|27
|30
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|26
|25
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|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
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|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
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|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
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|30
|46
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|29
|36
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|29
|35
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|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
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|30
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|30
|29
|17. Everton
|27
|25
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|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
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|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
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|29
|40
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|38
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|32
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|29
|29
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|29
|28
|17. Mallorca
|28
|26
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|24
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|29
|22
|20. Levante
|29
|19