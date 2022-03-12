Kervancıoğlu’nda muhteşem dondurma şov!
Alpedo Kervan Lezzetler Grubu, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nda stant açtı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 12:17 12.03.2022, 15:23
Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dövme dondurması üreticisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, Gaziantep’te düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'na katıldı
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şov yaparak öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
Maraş dondurmasını tadan üniversite öğrencileri ise düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı ve dondurmamızı her yerde tanıtıyoruz” dedi.
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