Kervancıoğlu’nda muhteşem dondurma şov!

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dövme dondurması üreticisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, Gaziantep’te düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'na katıldı

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şov yaparak öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Maraş dondurmasını tadan üniversite öğrencileri ise düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı ve dondurmamızı her yerde tanıtıyoruz” dedi.