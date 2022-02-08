Kervancıoğlu’ndan tatlı şovu! Kervan Lezzet Grubu kaliteli tatlının adresi oldu

Onlarca çeşit birbirinden lezzetli tatlıların sergilendiği şovda şöbiyetinden baklavasına birçok çeşit ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu en doğal tatlıları yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek kentin daha iyi tanıtımı için her şeyi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.