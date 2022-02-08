Kervancıoğlu’ndan tatlı şovu! Kervan Lezzet Grubu kaliteli tatlının adresi oldu
1960 yılında şehrin markası olarak gün yüzüne çıkan ve bugün yurt dışında da hem Türkiye’nin hem Kahramanmaraş’ın bayrağını dalgalandıran Alpedo Kervan Lezzet Grubu bir birinden eşsiz lezzetleriyle başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm dünyaya hitap ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 16:20 08.02.2022, 17:35
Onlarca çeşit birbirinden lezzetli tatlıların sergilendiği şovda şöbiyetinden baklavasına birçok çeşit ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu en doğal tatlıları yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek kentin daha iyi tanıtımı için her şeyi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Namaz Vakti 08 Şubat 2022
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Puan Durumu
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|P
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|2. Konyaspor
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|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
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|24
|36
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|23
|35
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|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
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|24
|28
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|24
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|24
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|24
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|24
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|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11