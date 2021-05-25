Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sami Kervancıoğlu; Kahramanmaraş’a yapılan hizmetleriyle tanıdığımız memleketimizin gururu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ı Gazi Mecliste makam odasında ziyaret ederek, başarılar diledik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum dedi
Kervancıoğlu’ndan Ünal’a ziyaret
Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı ziyaret etti
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 16:24
Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı ziyaret etti
Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi olan geçen dönem Müsiad Kahramanmaraş İl Başkanlığını başarılı bir şekilde yapan Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir süre önce Ak Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevine seçilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı TBMM’de ziyaret ederek başarılar temennisinde bulundu.
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