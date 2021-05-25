Kervancıoğlu’ndan Ünal’a ziyaret

Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi olan geçen dönem Müsiad Kahramanmaraş İl Başkanlığını başarılı bir şekilde yapan Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir süre önce Ak Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevine seçilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı TBMM’de ziyaret ederek başarılar temennisinde bulundu.