Kervanhan’dan Kutsi’ye dondurma kesme şovu!

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın misafirleri olan Kutsi ve ailesi, Başkonuş yaylası ziyareti öncesinde Kervanhan’da ağırlanarak hem dondurma kesme şovuna baktılar hem Kahramanmaraş dondurmasını tattılar.

Alpedo-Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun organizesinde hazırlanan dondurma kesme şovuyla eğlenceli anlar yaşayan Kutsi gazetecilere de dondurma ikram etti.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan kutsi, Serhan Erdoğanyılmaz’ın jestinden dolayı kendisine teşekkür ederim dedi.

Konuşmasının devamında kutsi, Başkonuş yaylasının atmosferini çok beğendiğini belirtti.

Kahramanmaraşlıların dizeye olan ilgisinden de bahseden Kutsi, samimi bir proje çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

HABER: MEHMET DEVECİ