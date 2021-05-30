Kesik Barajı Gölet'i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Doğa tutkunu Doğan Yenigül’ün Andırın İlçesi Kesik Barajı Göletinde çektiği eşsiz görüntüler izleyenlere adeta karadeniz turu attırdı.

Yeşilin ve mavinin aynı anda buluştuğu en özel yerlerden olan kesik barajı göleti şehrin gizli kalmış cennetlerinden bir köşe olarak izleyenleri büyüledi.