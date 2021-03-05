Kesintisiz elektrik enerjisi için kadınlardan zorlu mesai!

Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş'de görevli işletme şefi Zahide Yılmaz ile iş güvenliği uzmanı Melek Paköz, arazide yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor



Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş'de (AKEDAŞ) görevli işletme şefi Zahide Yılmaz ve iş güvenliği uzmanı Melek Paköz, zarar gören elektrik hatlarının onarımına zor şartlara rağmen katkı sağlayarak, vatandaşların elektriksiz kalmamasına vesile oluyor.

Çağrı merkezinde de çok sayıda kadının görev yaptığı şirkette, Yılmaz ve Paköz kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Yılmaz, mesai mefhumu gözetmeksizin hava şartları nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve ileti hatlarının kopması gibi durumlara bağlı kesintilere müdahale ederken, Paköz de saha çalışanlarının iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri yerinde inceleyerek ekiplere destek veriyor.

"Zorlanmıyorum, ekibime güveniyorum"

AKEDAŞ Narlı İşletme Şefi Yılmaz, AA muhabirine, mesleğin içerisinde doğup büyüdüğünü, yaklaşık 10 yıldır da işletme şefi olarak görev yaptığını söyledi.

Kadın olarak sektörün içerisinde bulunmanın zor olduğunu ancak bu işi severek yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşinizi severek yaparsanız başarısız olmanız mümkün değil. Bana bağlı 11 personelim var, sahada kesintisiz enerji vermek için elimizden geldiğince özveride bulunup çalışıyoruz. Beş evladı olan bir ailenin dört çocuğu elektrikçi, baba elektrikçi, o şekilde bir ailenin çocuğuyum. Bu mesleğin içinde doğduk, içinde büyüdük, böyle olunca erkek işi olarak çok yadırgamadım."

Yılmaz, çocuklarının da mesleğini "erkek işi" olarak görmediğini vurgulayarak, "Yeri geliyor gece saat 03.00'te de işe gidebiliyorsunuz, sabah 05.00'te de iş çıkabiliyor ve ekibe destek olarak gidebiliyorsunuz. Zorlanmıyorum, ekibime güveniyorum." dedi.

Ekibinin çok iyi olduğunun altını çizen Yılmaz, birlikte çalıştıkları zaman zor şartlar altında olsa bile verimli işler çıkardıklarını aktardı.

"Kesinti olduğunda 'Yetiş Zahide' diyorlar"

Yılmaz, mesleğin ilk yıllarında kadın olduğu için sahada çalışırken ön yargıyla karşılandığını ancak vatandaşların zamanla buna alıştığını dile getirdi.

Üniversite yıllarında artık elektrik işi yapmamaya karar verdiğini ancak okul bitince tekrar baba mesleğine döndüğünü ifade eden Yılmaz, "Zaman geçtikçe arkadaşlarla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bir kadının da bu işi yapabileceğini hissettirdik ki şimdi saygınlık gördüğümüzü hissediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, gittikleri bir arıza ihbarında yaşlı bir teyzenin "Kadından şef mi olur" dediğini ancak şimdilerde elektrik kesintisi olduğu zaman hemen telefonların çaldığını ve "Zahide kurbanın olayım yetiş" diye yardım talebinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

"Faydalı bir iş yapıyorum"

Melek Paköz de genellikle erkeklerin görev yaptığı emek yoğun bir alanda çalışmanın zor ama keyifli olduğunu vurguladı.

Saha ekiplerinin kesintisiz enerji için gece gündüz canla başla çalıştığını anlatan Paköz, şöyle devam etti:

"Bu sırada ayrıntılı düşünme yeteneği ön plana çıkıyor. Kadın iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktan memnunum. İşim çok güzel geçiyor. Faydalı bir iş yapıyorum. Yerine göre bir erkeğin zorlanacağı problemleri ben kadın enerjisiyle daha çabuk çözebiliyorum."