Keşir, “Büyük Türkiye hamlesinde bahsedeceksek mutlaka bu kadınlarla birlikte olacak”

Keşir, MADO sarayında gerçekleştirilen Kahramanmaraş Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması’nda kadın sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri bir araya geldi.

Kadınların iş dünyasına katılmalarıyla ilgili birçok desteğin olduğunu dile getiren Keşir, “Bazen bizim de kaçırdığımız pek çok kalemde teşvikler veriliyor kadınlara yönelik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘toplumun yarısını yok sayan bir kalkınma mümkün değil.’ Büyük Türkiye hamlesinde bahsedeceksek mutlaka bu kadınlarla birlikte olacak, kadınsız bir büyümeden bahsetmemiz mümkün değil. Bunun için de mutlaka kadın üreticisinin, kadın aklının, kalkınma programlarına, üretimine farklı kalemlerine girmesi gerekiyor. Mutlaka kadınları üretimde etkin, görünür kılmamız lazım. Aslında kadın kırsalda üretimin tam ortasındadır. Fakat şehre geldiğimizde birazda vasıflı hale gelmesi, biraz daha meslek edindirilerek olması yönünde pek çok uygulamalar var. Onları konuşmak için buradayız.” diye konuştu.

Toplantıda, Kadın STK temsilcileri talep ve isteklerini iletti.