“Kesişme; İyi ki Varsın Eren ”filmi vizyona girdi!

Pandemi döneminde Türkiye’de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”i vizyondayken izlemek isteyenler, sinemalarda yoğunluk oluşturdu.

Filmi izleyenler beğenilerini dile getiren mesajları aksu haber aracılığıyla paylaştı.