“Kesişme; İyi ki Varsın Eren ”filmi vizyona girdi!
Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona girdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 10:55 04.01.2022, 18:44
Pandemi döneminde Türkiye’de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”i vizyondayken izlemek isteyenler, sinemalarda yoğunluk oluşturdu.
Filmi izleyenler beğenilerini dile getiren mesajları aksu haber aracılığıyla paylaştı.
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