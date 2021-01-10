KGC Başkanı Sermet Çuhadar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (KGC) Sermet Çuhadar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çuhadar 'ın mesajı şu şekilde;

Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı Kanun"un 4 Ocak 1961'de kabul edilip 10 Ocak 1961'de Resmi Gazetede yayımlanması, gazetecilik mesleği için dönüm noktası oldu.

"İş sözleşmelerinin yazılı yapılması", "sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması"nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Yasayla kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete sahibi, "212 sayılı Yasa" ve "Basın İlan Kurumunun Oluşmasına İlişkin 195 sayılı Yasa"nın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bildiriye imza attı ve gazetelerin baskısını 3 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.

"9 Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdi. Basın gazetesi 11 Ocak'ta faaliyetine başlayıp 3 günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü.

Bu gelişmelerin ardından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" ismini aldı.

10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyoruz.