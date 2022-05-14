KGC’de Sermet Çuhadar, güven tazeledi!

Genel Kurula Kgc’ye Üye Olan Gazeteciler Katılırken, Genel Kurula Katılamayan Üyelerin Birçoğu Da ‘Haber’ Peşinde Oldukları İçin Genel Kurula Katılamadıklarını Bildirdi.

Kültür Park Konferans Salonunda Yapılan Kgc Olağan Genel Kurulda Yönetim Ve Denetim Kurulları Raporlarının Ayrı Ayrı Okunması Ve Görüşülmesinin Ardından Da Yönetim Ve Denetim Kurulları Ayrı Ayrı İbraya Sunuldu.

Kgc Genel Kurulunda Seçimler Tek Liste Halinde Yapıldı. Mevcut Başkan Sermet Çuhadar’ın Listesi, Yapılan Oylamada Yeniden Güven Tazeledi.

Seçim Sonrası Bir Açıklama Yapan Başkan Sermet Çuhadar Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Seçimin Herkes İçin Hayırlı Olması Temennisinde Bulundu.