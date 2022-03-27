‘Kibarlık Budalası’ Tiyatroseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri, konser, söyleşi ve konferans gibi pek çok program kültür sanat dostlarıyla buluşturuluyor. Bu kapsamda, 28 Mart Pazartesi günü (yarın) Fransız Yazar Moliere’nin unutulmaz eserlerinden ‘Kibarlık Budalası’ adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Oyuncu kadrosu arasında Hakan Altıner, Göksel Kortay, Burçin Bildik, Kahraman Sivri, Anıl Yülek, Sadi Özen, Işık Selin Günçe gibi önemli isimlerin yer aldığı tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak oyuna 13 yaş ve üzeri izleyiciler katılabilecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunun biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Biletler Ücretsiz Olarak Temin Edilebiliyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar sanatseverlerle buluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, usta isimlerin rol aldığı ‘Kibarlık Budalası’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 13 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın katılabileceği oyunun biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor” ifadelerine yer verildi.