Kıbrıs Gazilerinden Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında 48 yıl sonra yavru vatan Kıbrıs’ı ziyaret eden gazileri makamında ağırladı. Ziyarette Kıbrıs gazileriyle yakından ilgilenen Başkan Hayrettin Güngör, “Çok kıymetli Kıbrıs gazilerimizi misafir ettik. Öncelikle bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu aziz topraklar için canını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Gazilerimiz Kıbrıs’ta Hatıralarını Canlandırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta gerçekleştirilen barış harekâtında yer alan Kahramanmaraşlı gazilerimize bir sözümüz vardı. Kendilerini tekrardan o topraklara göndererek anılarını tazelemelerini, hasret gidermelerini sağlayacaktık. Çok şükür bu sözümüzü de yerine getirdik. Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor projemiz kapsamında gazilerimiz 48 yıl aradan sonra tekrardan yavru vatan Kıbrıs’ı ziyaret etme fırsatı buldular. İnşallah önümüzdeki süreçte ikinci grubumuzu da Kıbrıs’a ziyarete göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Özbek’ten Güngör’e Teşekkür

Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazilerine 48 yıl sonra tekrardan Kıbrıs’ı ziyaret etme fırsatı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, “Tam 48 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi sayesinde Kıbrıs’ı tekrardan ziyaret etme fırsatımız oldu. Gerçekten o toprakları tekrardan görmek bizleri çok duygulandırdı. Kıbrıs’ta yaşadıklarımızı, duygularımızı ve teşekkürlerimizi iletmek için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü ziyarete geldik. 48 yıl aradan sonra bizlere o toprakları ziyaret etme fırsatı sağlayan Hayrettin Güngör Başkanımıza tüm Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazileri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.