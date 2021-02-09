Kıbrıs Gazisi Şair Kamil Gökçe, okuduğu şiirle yüreklere dokundu

Şiirin başkenti adamın şair olduğu Kahramanmaraş’ta Şair Kamil Gökçe, milli mücadele kahramanlarından biri olan Sütçü İmam'a yazdığı şiirle herkesi duygulandırdı.



Okuduğu şiirde vatan, millet, bayrak sevgisini anlatan şair Gökçe, okuduğu şiirlerle 101 yıl önce olduğu gibi düşmana adeta korku salıyor.