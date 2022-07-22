Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı
Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek o gün yaşananları Aksu Haber’e paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:15 22.07.2022, 16:53
Özbek konuşmasında zorlu bir harekat olduğuna dikkat çekerek zafere ulaştıklarını söyledi.
Özbek konuşmasının devamında ben ve diğer gazi olan tüm silah arkadaşlarımı bugün çağırsalar yine gideriz ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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