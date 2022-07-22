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Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek o gün yaşananları Aksu Haber’e paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:15 22.07.2022, 16:53
Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

Özbek konuşmasında zorlu bir harekat olduğuna dikkat çekerek zafere ulaştıklarını söyledi.

Özbek konuşmasının devamında ben ve diğer gazi olan tüm silah arkadaşlarımı bugün çağırsalar yine gideriz ifadelerine yer verdi.

#Kıbrıs Gazisi Tayfun Özbek #Aksu Haber #Aksu Tv
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