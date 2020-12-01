Kılağlı mahallesi'nde içme suyu çalışması tamamlandı
KASKİ, Dulkadiroğlu İlçesi Kılağlı Mahallesi'nde yapılan sondaj ve terfi hattı çalışması neticesinde mahallenin içme suyu sorununu giderdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 17:56 02.12.2020, 10:00
Kahramanmaraş’ta kaliteli ve kesintisiz içme suyu misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Dulkadiroğlu İlçesi Kılağlı Mahallesinde yapılan sondaj ve terfi hattı çalışması neticesinde mahallenin içme suyu sorununu giderdi.
Yapılan çalışma neticesinde bin 100 metre terfi hattı döşenerek mahalle hizmetine sunuldu. KASKİ ekiplerinin özverili sondaj çalışmalarının ardından 3lt/sn ile çıkan suya ulaşıldı.
Mahalle Muhtarı Ali Gözübüyük, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:27
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7