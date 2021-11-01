Kılavuzlu Barajında 4,5 Kg alabalık avı!

Kılavuzlu barajına balık tutmak için giden Davut Erdemir ve kerim kayabaşı oltalarına takılan 4,5 kg dev alabalık ile şaşkınlığa uğradı.

Uzun zamandır bu kadar büyük bir alabalık ile karşılaşmadığını söyleyen Davut Erdemir, kılavuzlu barajında 10 kg kadar da alabalık çıkabileceğini söyledi.





Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük beğeni kazandı. Bu görüntüler diğer olta balıkçılarını da heyecanlandırdı. Paylaşılan görüntülerin ardından çevre illerden de bu bölgeye balık tutmaya gelenlerin sayısı da arttı.



Ayrıca olta balıkçıları Kahramanmaraş Su Ürünleri Müdürlüğü’nden yasak olmasına rağmen ağ atılarak balık popülasyonunu yok eden ağcılara karşı acil önlem alınmasını istediler. Ve kılavuzlu da denetimlerin sıklaştırılması yönünde uyarılarda bulundular.