Kılavuzlu Barajı’ndaki su seviyesi önemli ölçüde azaldı!

Kahramanmaraş’ın içme ve sulama ihtiyacını karşılaması noktasında önemli rol oynayan Kılavuzlu Barajı’ndaki su seviyesi, geçtiğimiz yıllara göre gözle görülür derecede düşüş meydana geldi.

Barajın suyundan etkilenen tarihi taş köprü ve Ceyhan Nehri’nde de durumlar oldukça kritik.

Korkulan durum ise ilerleyen zamanlarda suların kritik seviyeye düşerek kuraklık alarmının verilmesi.

Bölgede bulunan Kılavuzlu Su Sporları Merkezi’nin Tesis Amiri Orhan Karakız, geçen yıl bu zamanlara oranla bu yıl Kılavuzlu Barajının suyu çok önemli miktarda azaldığını belirtti.