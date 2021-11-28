Kılavuzlu Dış Çekim Platformu çok yakında Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetinde!
İş İnsanı Fatih Nalbantbaşı’nın Kahramanmaraş’a kazandırdığı eşsiz mekân, “Kılavuzlu dış çekim platformu” artık yeni evlenen çiftlerin ve fotoğraf tutkunlarının en gözde mekânı olacak.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 16:09 28.11.2021, 18:02
Dış Çekim Platformu; Lavanta bahçesi, ayçiçeği bahçesi, sonsuzluk merdiveni, tekne turu ve aşk adası ile çok yakında hizmete geçecek.
Kılavuzlu Dış Çekim Platformu İşletmecisi Meral Akçam, “Vatandaşlarımız artık Düğün albümün için çevre illere gitmesine gerek kalmadı, çiftler Kılavuzlu Dış Çekim Platformu ile en gözde çekimleri yapabileceklerdir” dedi.
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