Kılavuzlu Dış Çekim Platformu çok yakında Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetinde!

Dış Çekim Platformu; Lavanta bahçesi, ayçiçeği bahçesi, sonsuzluk merdiveni, tekne turu ve aşk adası ile çok yakında hizmete geçecek.

Kılavuzlu Dış Çekim Platformu İşletmecisi Meral Akçam, “Vatandaşlarımız artık Düğün albümün için çevre illere gitmesine gerek kalmadı, çiftler Kılavuzlu Dış Çekim Platformu ile en gözde çekimleri yapabileceklerdir” dedi.