Kılavuzlu Millet Bahçesi için ihale 7 Temmuz’da!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat İlçesi Kılavuzlu ve Hasancıklı Mahallelerinde yapılacak olan Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin ihalesine çıkıldığını ve ihalenin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin Kahramanmaraş’ın yanı sıra bölge insanına da hitap edeceğini ifade eden Başkan Güngör: “Kılavuzlu ve Hasancıklı Mahallelerimize yapacağımız Kılavuzlu Millet Bahçesi sosyal donatıları ile birlikte 265 bin metrekare alanda kurulacak. İçerisinde Göl Restoran, Spor Alanları, Osmanlı Bahçesi, Amfi, Çiçek Bahçeleri, köprüler, cami ve kafeler gibi alanlar yer alacak. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.