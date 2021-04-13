Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen tesis, toplamda 265 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 70 Milyon TL yatırım bedeli bulunan projede yer alacak yapıların inşaatı ise sürüyor. Yeşil alan, yürüyüş yolları ve suni gölet çalışmalarının da büyük ölçüde gerçekleştirildiği tesiste alt ve üstyapı elemanları imalatı devam ediyor.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çalışmalara ilişkin, “TOKİ işbirliğiyle başlattığımız yatırımımız devam ediyor. Kılavuzlu Millet Bahçemiz içinde çeşitli sosyal donatı alanları olan, hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşabileceği, restoranları, kafeleri, suni göletiyle modern bir mesire alanı olacak. Bu yatırımımızın hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza, şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.