Kılavuzlu – Sarıçukur Grup Yolu Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Kılavuzlu – Sarıçukur Mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki arteri baştan uca yeniledi. Levhalama ve yol çizgi çalışmaları da tamamlanan yolda ulaşım standardı yükseldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat Kılavuzlu – Sarıçukur Mahalleleri arasındaki yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki arter baştan uca yenilendi. Güzergâhta trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmaları da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin turizm alanlarından olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne alternatif güzergâh oluşturan arterde konfor ve güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

Ulaşım Güvenliği Sağlandı

Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 ulaşım Yatırımları kapsamında şehir genelinde yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından Onikişubat Kılavuzlu – Sarıçukur Mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki arter baştan uca yenilendi. Arterde gerçekleştirilen levhalama ve yol çizgi çalışmalarıyla da trafik güvenliği sağlanmış oldu. Şehir genelinde ulaşım ağımızı daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.