Kılavuzlu – Sarıçukur Grup Yolu Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından, şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarıyla şehir genelinde ulaşım ağı daha da güçlendiriliyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, Onikişubat Kılavuzlu ile Sarıçukur Mahalleleri arasında yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki arterde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Şehrin turizm alanlarından olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de alternatif güzergâh oluşturacak arterde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Ulaşım Ağımızı Güçlendiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında şehir genelinde pek çok noktada yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından çalışma gerçekleştirilen adreslerden bir tanesi de Onikişubat’ta Kılavuzlu – Sarıçukur grup yolu oldu. Şehrimizin önemli turizm alanlarından olan Yedikuyular Kayak Merkezi ve Kılavuzlu Millet Bahçesi’ne alternatif güzergâh oluşturacak arterde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak turizm alanlarına ulaşım sağlayan arterde konforu ve güvenliği artırmayı hedefliyoruz. Şehir genelinde ulaşım ağımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.