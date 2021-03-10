Kilo kontrolü ve sağlıklı hayat! Uzmanından altın öneriler

“Bu noktada yapmamız gereken temel şey bir doktor muayenesi olmak. Benim de zaten danışanlarıma tavsiye ettiğim şey herhangi bir diyetisyene ya da bana gelmeden önce muhakkak detaylı bir doktor muayenesi ve kan tahlili yaptırmış olmaları. Önemli olan şey Kan tahlilinde Herhangi bir problem varsa diyetinizi buna uygun olarak planlamak ama bir problem yoksa tamamen kişinin beslenme tarzı ve yaşam tarzına bağlı bir problem varsa bizde beslenme alışkanlıklarını düzenlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama hala herhangi bir kilo artışı yaşayamıyorsak ve hala birey zayıflıktan muzdarip ise ideal kilo da mı değil mi buna bakmak lazım. Eğer ideal kiloda değilse zayıflığın Herhangi bir sağlık problemi yaratmıyorsa böyle yaşamaya teşvik etmeliyiz ve zayıf kalmasının dezavantajlı olmadığını danışanımıza anlatmalıyız. Ama hala kilo almak istiyorsa bağırsak mikrobiyotasın da bir problem olabileceğini ve eğer gerekiyorsa bu konuda bir test baktırıp bu konuda iyileştirmeye gitmesi gerektiğini danışanlarımıza anlatabiliriz. Ama genel anlamda birazcık sabır gerektirse de uzun sürse de kilo artışı yaşamak isteyen danışanlarımla genelde başarılı oluyoruz.



Kilo fazlalığı ve şişmanlık sorunu ile ilgilenenlerin şaşırtıcı bir gözlemi var: Kilolu insanların çoğu zayıf olanlardan daha az yiyor, hatta neredeyse aç geziyor, ama yine de kilolarından kurtulamayıp depresyona giriyorlar. Ama Diyetisyen Sevgi Sevmez, “Bu noktada maalesef toplumsal bir yanılgının olduğunu söyledi.



“Bu noktada maalesef toplumsal bir yanılgımız var. İnsanlar çok büyük porsiyonlar da yemek yiyip hiçbir şey yemediklerini düşünüyorlar ya da atıştırma yaptıklarında küçük bir şeyler tüket ettiklerini zannettiklerin de aslında çok yüksek miktarda kalori almış oluyorlar. Bu noktada bir Danışanımın Çok komik bir anısı var. Bir hafta boyunca tüm çay ve Kahvelerin yanında minik kurabiyeler tüketmiş ve diyetini bozmadığını ve hatta kilo aldığını neden böyle olduğunu bir şikayeti ile bana geldi. Sonrasında anladık ki o minik kurabiyeler kilo artışına sebep olmuş. Belki böyle bir problem vardır ama böyle bir problem yoksa da genelde altında yatan şey temel sağlık problemi oluyor. Bu noktada da yine doktor muayenesi bizim için hayat kurtarıcı doktor muayenesinde bir problem yoksa ve diyetine uyum sağlamasına rağmen hala kilo artışı yaşıyorsa. Belki bu noktada yine bağırsak mikrobiyotasına iyileştirmek iyi bir çözüm olabilir. Çünkü güncel yayınlar bağırsak mikrobiyotasının kilo durumuyla ve besinlerin sindirimiyle direk ilişkide olduğunu gösteriyor. Yani doktorumuza diyetisyenimize güveniyoruz ve sabırlı oluyoruz uygun tedavileri aldıktan sonra kilo problemi yaşamamız mümkün değil”

Muhabir: Gökhan Çalı