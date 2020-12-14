Kim bu evimciler?



Pandemi süreciyle birlikte hükümet, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak adına faiz indirimleri ve geç ödeme avantajları sunmuştu.

Ancak eski bir sistem olan ve kendi evinin sahibi olmak isteyenleri “Elbirliği Sistemi” içine dahil ederek; faizsiz, vade farksız olanaklarla ve uzun taksit seçenekleriyle çalıştıklarını öne sürüyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi vatandaşın nelere dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.