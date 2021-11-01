Kim demiş sadece yazın tüketilir diye!

Kahramanmaraş’ın en büyük değerlerinden biri olan maraş dondurması, yaz aylarının vazgeçilmezi olurken, özellikle kent halkı tarafından kış aylarında da yoğun ilgi görüyor.

Hakiki maraş dondurması, içerisinde bulunan süt ve salep nedeniyle kalsiyum deposu olarak kemiklerin güçlenmesinde, diş sağlığında önemli bir role sahip.

Kış aylarında tüketildiği takdirde dondurmanın hasta yaptığı yönündeki önyargıları yıkan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur konuya açıklık getirdi.