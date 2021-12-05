“Kim Korkar Çarpım Tablosundan” adlı çocuk tiyatrosu gerçekleştirildi

Velilerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen tiyatroda, çarpım tablosu, çocuklara eğlenceli şarkılarla anlatıldı.

İzleyicilerin yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatro, veliler ve çocuklar tarafından tam not aldı.

Etkinliğin ardından Tiyatro Oyuncusu Yunus Emre Obut düşüncelerini Aksu Haber’e aktardı.