Kimyevi gübreye alternatif!

Kimyevi gübrenin tonunun 10 bin lirayı aşması, çiftçiyi alternatif arayışına itti. Bu konudaki en büyük avantaj ise, Elbistan; çiftçisinin hemen yanı başında bulunuyor.

Elbistan ziraat odası tarafından düzenlenen programda konuşan, KSÜ Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, tarımdaki kimyasal gübre kullanımının azaltılabilmesi için leonardit ve hayvan gübresi gibi organik gübrelere yönelinmesi gerektiğini söyledi.

Tarımdaki kimyasal gübre kullanımının azaltılabilmesi için leonardit ve hayvan gübresi gibi organik gübrelere yönelinmesi gerektiğini belirten, Saltalı, Elbistan ovasında yaptıkları analizde toprağın organik gübreye ihtiyaç duyduğunun tespit edildiğini söyledi.

Elbistan ziraat odasınca düzenlenen programda çarpıcı analiz sonuçlarına değinen Prof. Saltalı, organik gübreler kullanarak kimyasal gübre ihtiyacının azaltılabileceğini söyledi.