Kınacılar sezon için hazırlıklarını tamamladı
İki yıllık zorlu bir pandemi ve kapanma sürecini geride bırakan düğün sezonu hareketli günler yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 15:12 11.04.2022, 17:31
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ara verilen sezonda organizasyoncu ve kınacılar bayram sonrası sezon için hazırlıklarını tamamlıyor.
Özellikle gelinlerin düğünden önce vazgeçilmez en büyük eğlencelerinden biri olan kına geceleri için ise kına malzemesi satan esnaflarda da sezon için hummalı bir çalışma yapılıyor.
Kına tepsisinden, kahve bardağına; halay mendilinden konfetisine kadar yüzlerce ürünü tedarik ederek müşterilerini bekleyen kınacılar sezondan umutlu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan kapalı çarşı esnaflarından ihsan tanış sezona hazırlandıklarını belirterek fiyatların normal seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
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