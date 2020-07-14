Kınıkkoz Yolu’na parke döşeniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam ettirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun İlçesinde Kınıkkoz-Kızılöz Mahalleleri arasında ulaşım sağlayan yolda kilit parke tamir çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler iki mahalle arasında ulaşımı sağlayan yolda tamir için 600 metrekare kilit parke döşemesi yapıyorlar.