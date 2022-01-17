KİPAŞ ailesini en gururlu gününde yalnız bırakmadılar
1980 yılında çıktıkları zorlu serüvende bugün birçok alandaki yatırımlarıyla kahraman şehrin gururu olan KİPAŞ Holding Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını ülke ekonomisine kazandırarak cari açığı dengelemeyi hedefliyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 13:32 17.01.2022, 15:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı gerçekleştirilen Batı KİPAŞ Kağıt fabrikasının açılışına Kahramanmaraş’tan kent protokolü de eksiksiz katılım sağlayarak KİPAŞ ailesinin en gururlu gününde yalnız bırakmadı.
225 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan Batı KİPAŞ Kağıt Fabrikasının açılısına başta Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun olmak üzere 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman destekleriyle katılım sağlayarak KİPAŞ ailesinin mutlu gününe eşlik ettiler.
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