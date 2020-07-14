Kipaş, alanında Türkiye ve Avrupa lideri oldu!

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu Haber’e verdiği özel röportajında Kahramanmaraş sanayicileri olarak büyük yatırımlara yüzümüzü çevirmeliyiz diyerek şöyle konuştu; “Türkiye ortalamasının daha iyi, daha yüksek bir hızla sanayileşiyoruz. Bu yıl 10 şirketimiz yer alıyor ilk 500’te ve baktığımız zaman hem sayı olarak artıyoruz hem basamaklarla ilerliyoruz. Biz Kahramanmaraş sanayicileri olarak hem yatırım çeşidimizi artırmaya hem de daha büyük yatırımlara yüzümüzü çevirmemiz lazım bu tabi İSO 500’le daha da fazla şirkete sahibi olur Kahramanmaraş dedi.”





6 ana sektörde; 10 bine yakın istihdamıyla; tekstil, lojistik, çimento, kâğıt, enerji, eğitim alanlarında faaliyet gösteren Kipaş Holding, 2019 yılı İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı İSO 500 listesinde ilk yüzde 1 şirketi, toplamda 4 şirketi ile yer aldı.

Kipaş Holding’e bağlı şirketlerden Kipaş Mensucat listede; ilk yüze girerek 86. sırada yer aldı. Bu başarısıyla böylece Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük entegre tekstil üreticisi konumuna ulaştı. Listede ayrıca; Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş 210 sırada, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. 306 sırada, Maren Maraş Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş ise 494. sırada yer aldı.

YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Kipaş Holding Kovid-19 süreci ile birlikte ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan sağlıkta ve ekonomide ki küresel çapta ki problemlere rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın ili Söke ilçesinde Kipaş Kâğıt İşletmelerine ait Avrupa’nın en büyük kâğıt yatırımı bu sene devreye alınacak. Ayrıca yeni lojistik şirketiyle Kipaş Lojistik, 40 araçlık tır filosu ve 40 milyon TL’sini aşan yatırımıyla hizmet vermeye başladı.

