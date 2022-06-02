Yaptığı proje ve yatırımlarla dünyada adından sıkça söz ettiren Kipaş Holding bünyesindeki Kipaş Eğitim Kurumları öğrencilerin hayal gücünü, bilimi, teknolojiyi kullanarak imza attığı birbirinden ilginç projelerin yer aldığı, sporun, sanatın, eğlencenin doyasıya yaşandığı "Kipaş Bilim Festivali" başladı.

Festival kapsamında projeler, canlı deneyler, lego robotik, arduino, müzik, eğlenceli etkinlikler ve yarışmalar gibi birbirinden renkli faaliyetlerle öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.

Okul bahçemizde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler duydukları memnuniyeti dile getirerek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler gerçekleştirdikleri deneylerle de kimi zaman heyecanlandırırken kimi zaman ise hayran bıraktılar.

KİPAŞ Eğitim Kurumları Fen Bilimleri Öğretmeni Vildan Uzun ise öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları eserleri böyle bir festivalle taçlandırdıklarını söyledi.

KİPAŞ Eğitim Kurumları Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Kurt keyifli bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.