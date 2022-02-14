KİPAŞ Eğitim Kurumları başarısına başarı katmaya devam ediyor

9 okul takımının mücadele ettiği 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Genç B Erkek Basketbol Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti.

Heyecan dolu geçen final maçının ardından Kipaş Eğitim Kurumları şampiyon olarak Kahramanmaraş’ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonluğun ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Spor, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara “yapmış olduğumuz çalışmalarda genç b erkekler basketbol liginde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şehrimizi bölge şampiyonasında da temsil edeceğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.