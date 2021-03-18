Kipaş eğitim kurumları, eğitimin lider aslanlarını belirliyor
Bu manada Özel Kipaş Eğitim Kurumları, Kipaş giriş sınavını güncelleyerek 27-28 Mart tarihlerinde yapacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 16:13 18.03.2021, 17:27
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, “27-28 Mart tarihlerinde, 4. 5. 6. ve 7. sınıflarımıza, Kipaş giriş sınavını uygulayacağız” dedi.
Konuşmasının devamında Dağdelen, “Özellikle eğitime sunduğu katkı ve ihtiyaç bursu kontenjanları konusunda büyük destek sağlayan, Kipaş Eğitim Kurumları kurucumuz Hanefi Öksüz ve kurucu temsilcimiz Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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