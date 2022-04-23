KİPAŞ eğitim kurumlarında 23 nisan coşkusu!

Bu kapsamda birçok etkinlik ve gösteriye ev sahipliği yapan kipaş eğitim kurumları 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını coşkuyla kutladı.

Velilerin yoğun katılım gösterdiği programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Özel Kipaş Eğitim Kurumları Anaokulu Ve İlkokul Müdürü Duygu Ocak, tüm çocukların 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı.