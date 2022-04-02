Kipaş eğitim kurumlarından özel etkinlik!
Kimya Günü Ve Kimyagerler Haftası Dolayısıyla Hayatın İçindeki Kimya Projesi Kapsamında Kimyayı Uygulamalı Olarak Öğretmeyi Hedefleyen Kipaş Eğitim Kurumları Bu Kapsamda Uzmanlarla Öğrencileri Bir Araya Getirerek Etkinlik Düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 13:21 02.04.2022, 17:33
Düzenlenen Etkinlikte Öğrenciler Uzmanlar Eşliğinde Birçok Deney Yapma Fırsatı Yakaladı.
Eczacı Betül Zabun Kenger Mumun Hangi Aşamalardan Oluştuğunu Öğrencilerle Buluşturduklarını Söyledi.
Atölye Zeytin Kurucu Ortağı Ayça Öksüz Epoksinin Hayatımızdaki Yeri Ve İşlevi Hakkında Uygulamalı Eğitim Verdiklerini Söyledi.
Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol Kimya Haftası Dolayısıyla Birçok Etkinlik Gerçekleştirdiklerini Söyledi.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|30
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Galatasaray
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|60
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Aston Villa
|30
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|30
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Leeds United
|31
|32
|15. Brentford
|31
|31
|16. Newcastle
|29
|31
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|30
|20