Kipaş Holding 23 Nisan’ı Resim Yarışmasıyla kutladı

Kipaş Holding 23 Nisan’ı Resim Yarışmasıyla KutladıKipaş Holding çalışanlarının çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması sonuçları açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 19:12
Kipaş Holding 23 Nisan’ı Resim Yarışmasıyla kutladı

Kipaş Holding Ana İdari Konferans Salonu’nda pandemi kurallarına uyularak düzenlenen etkinliğe Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri N. Sinem Öksüz Dedebayraktar ve Hikmet Gümüşer ’in yanı sıra yarışmaya katılan çocuklar ve velileri katıldı.

İlk üçe giren çocuklara Ipad tablet, bisiklet, resim setlerinin yanı sıra tüm katılımcılara; kitaplar, kalem kutuları, suluboyalar ve ikramlar verildi. Tören sonrası ise yarışmaya katılan çocukların yaptığı resimlerden oluşturulan sergi gezildi.

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“DİNİMİZDE HAYIRLI EVLAT YETİŞTİRMEK KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK!”

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Bu güzel programı yapanlara teşekkür ediyorum. Dünyada bir düzen var hepimiz insanız doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve neticede hayata veda ediyoruz. Şirketlerin durumu çok farklı şirketler insanlar gibi doğuyor, büyüyor ama onların yaşlanıp yaşlanmaması o şirket çalışanlarıyla ilgili. Şirketimizin yaşlanmaması için de yeni nesli gelecek nesli evlatlarımızı iyi yetiştirmek Kipaş’ın ailesel bağlarını güçlü tutmak şirketimizin geleceği açısından çok önemli. Onun için evlalarımıza vermiş olduğunuz bu önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların iyi yetiştirmemiz lazım. Her zaman şunu söylüyorum: Bizim inancımızda, dinimizde hayırlı evlat yetiştirmek kadar önemli bir şey yok! Hatta cennete bile girmenin sebeplerinden birisi de hayırlı evlat yetiştirmek. Onun için evlatlarımıza çok önem vermeliyiz, onları çok iyi yetiştirmeliyiz, ülkemizin geleceği, ailelerimizin geleceği, şirketlerimizin geleceği hepsi gelecek neslin iyi yetiştirilmesine bağlı. Bu nedenle yapılan bu faaliyetler için ben çok teşekkür ediyorum.”

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“AİLENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK ADINA GERÇEKTEN GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer ise Kipaş’ın bir aile olduğunu belirterek, “Bu ailenin bütünlüğünü sağlamak adına gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Aslında bu bir yarışma değil tam tersine aile birlikteliğinin, aile bütünlüğünü korumak ve bugünün gelişimini sağlamak için yapılmış bir olgu” dedi.

“İLK DEFA KİPAŞ GENELİNİ İLGİLENDİREN BİR RESİM YARIŞMASI YAPTIK”

Törende söz alan Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Gümüşer de şunları söyledi: “Bu sene ilk defa Kipaş genelini ilgilendiren bir resim yarışması yaptık ve buna bütün Kipaş ailesini kattık. Kipaş artık sadece Kahramanmaraş’ta değil aynı zamanda batı bölgelerde de İstanbul’da da, Kayseri’de de Bozüyük'te de şubelerimiz var. Bu yarışmayı herkese de açtık çok güzel resimler geldi. Gerçekten 1.’yi seçmek kolay olmadı. Bu organizasyonu yaparken Kipaş Özel Eğitim Kurumları’ndaki resim öğretmenlerimizden çok yarar sağladık. Sağ olsunlar onlar teknik açıdan incelediler ve resimleri 1.2. ve 3. olarak kategorilindirler. Buradaki bütün ödül alan arkadaşlarımıza ve onların çocuklarını tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan herkesi teşekkür ediyorum.”

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“ÇOCUKLARIMIZIN HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Kipaş Eğitim Kurumları Yöneticisi Sinem Öksüz Dedebayraktar ise törende yaptığı konuşmada, “Bu programlar çocukların yeteneklerini ön plana çıkartan eğitici organizasyonlar. Bu vesile ile aileleriyle de bir araya geldik. Çocuklarımızın hepsini tebrik ediyorum” dedi.

#Kipaş Holding #23 Nisanı Resim Yarışması
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