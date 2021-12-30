KİPAŞ Holding bünyesindeki Müzik kulübü, Çocuk Evleri Konseri düzenledi
KİPAŞ Holding bünyesinde bulunan sosyal kulüplerden biri olan Müzik kulübü tarafından, Çocuk Evleri Konseri düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 13:12 30.12.2021, 18:58
Kipaş çalışanlarından oluşan müzik kulübü kimsesiz çocuklar yararına konser verdiği konserde eğlenceli anlar yaşandı.
Konserde Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer açılış konuşmasını yaptı.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer konserin ardından düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
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