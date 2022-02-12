KİPAŞ Holding çalışanları aldıkları Filografi Eğitimi sonrası sergi açtı
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Kipaş Hoding bünyesinde çalışanlara verilen filografi eğitimi sonrası sergi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 16:37 12.02.2022, 17:51
15 kişinin eğitim alarak düzenlediği sergiye Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer’in yanı sıra KİPAŞ Çalışanları katılım sağladı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer emeği geçenleri tebrik ederek güzel bir sergi olduğunu sözlerine ekledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada Kipaş Holding’in sosyal projelere de önem vererek katkı sağladığına dikkat çekti ve çalışanları tebrik etti.
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