KİPAŞ Holding çalışanları aldıkları Filografi Eğitimi sonrası sergi açtı

15 kişinin eğitim alarak düzenlediği sergiye Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer’in yanı sıra KİPAŞ Çalışanları katılım sağladı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer emeği geçenleri tebrik ederek güzel bir sergi olduğunu sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada Kipaş Holding’in sosyal projelere de önem vererek katkı sağladığına dikkat çekti ve çalışanları tebrik etti.