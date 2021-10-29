KİPAŞ Holding çalışanlarından yönetim kuruluna anlamlı ziyaret!

Bu süreçte yaşanan olumsuz etkileri azaltmak üzere başta hükümetimiz olmak üzere birçok önlem paketleri ve destekler açıklanıyor. İş dünyasının yöneticileri de bu konuda büyük fedakârlıklar göstererek büyük bir dayanışma örnekleri gösteriyor.

Bunun en son örneğini; 6 ana sektörde 11 bin çalışanıyla Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin gururu olan Kipaş Holding gerçekleştirdi. İlklerin öncüsü olarak çalışanlarına toplamda 1,500 lira destek sağlayan Kipaş Holding’in ardından şehrimizin güzide işadamlarıda ardından birbiri ardına çalışanlarına yönelik ek ücret destek paketlerini açıkladılar.

KİPAŞ BİR AİLE OLDUĞUNU YİNE İSPATLADI

Destek ardından Kipaş Holding çalışanları Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haili İbrahim Gümüşer’e şükranlarını sunmak üzere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Makamlarına, işletmelerde uzun yıllardan beri emek veren çalışanlar ve işletme müdürleri, kendilerine buket çiçek takdim ederek; yaşanan ekonomik kriz süreçlerinde büyük bir yük alarak sağladıkları destek adına tüm çalışanlar adına şükranlarına sunarak güzel bir sohbet gerçekleştirdiler.

Yapılan ziyaret ile ilgili olarak Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz ve Halil İbrahim Gümüşer; çok mutlu olduklarını, Kipaş Holding’de görev alan her çalışanın ailelerinin bir parçasını olduğunu ve zor zamanları birlikte aşacaklarını belirttiler.