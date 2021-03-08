KİPAŞ Holding'den "Dünya Kadınlar Günü" mesajı
Kipaş Holding 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajıyla kadınlara yönelik pozitif farkındalığı ön plana çıkarıyor.
KİPAŞ HOLDİNG KADIN ÇALIŞANLARINI UNUTMADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çatısı altında çalışan kadın çalışanlarına yönelik sosyal medya hesaplarını ve iç iletişimlerini bu özel güne ayıran Kipaş Holding, #8MartDünyaKadınlarGünü hashtag'leri ile iletiler paylaştı.
Ayrıca Kipaş Holding İnsan Kaynakları organizasyonuyla da kadın çalışanlara hediyeler dağıtıldı.
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz; 40 yıla yaklaşan faaliyet sürecinde başarılarının arkasında kadınların büyük emeği olduğunu, hayatın her alanında kadın ve erkek bireylerin birlikte daha güçlü bir gelecek için mücadele etmesi gerektiğini ifade ederken, Senem Ayşe, Nene Hatun, Halide Onbaşı gibi Kurtuluş savaşımızda kahramanlıklar göstermiş, vatanımız uğruna cephelerde savaşmış birçok kadınımızı da rahmetle andıklarını belirtti.
Son olarak “Türk kadınına her zaman güvenen, Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için reformlara imza atan Mustafa Kemal Atatürk "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyerek Türk toplumunda kadının yerini ortaya koymuştur.” dedi
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