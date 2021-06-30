Kipaş Holding'den İTÜ öğrencilerine staj desteği

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tekstil Mühendisliği bölümüne staj programları kapsamında sponsor olan Kipaş Holding, öğrencilerin en üst seviyede deneyim elde etmesini amaçlıyor.

Program kapsamında yaklaşık 60 öğrenciye ev sahipliği yapan Kipaş Holding, öğrencilere lisans eğitim öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için, süresi ve konusu lisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde staj imkanı sağlıyor.

Kipaş Tekstil'e ait dokuma, denim, boya terbiye, laboratuvar ve iplik işletmelerinde öğrencilerin, meslek alanlarını tanımaları, tasarım ve planlama pratiği kazanmaları, mezuniyet aşamasında meslek alanlarını planlamaları, üretim ve pazarlama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlamaları ve uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin en üst seviyede deneyim elde etmeleri amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, holding olarak başarılı ve çalışkan gençlere her zaman destek olduklarını söyledi.

Öğrencilere staj programı kapsamında başarı temennisinde bulunan Öksüz, şunları kaydetti:

"Kipaş Holding olarak amacımız, başarılı, çalışkan ve idealist gençlerimizin meslek hayatlarında önemli noktalara gelmelerini sağlamak ve ülke ekonomimize destek olmaları için edindiğimiz tecrübeleri onlara en verimli şekilde aktarmak. Bizler, Türkiye'nin tüm üniversitelerinden öğrencilerimize stajyer programımız kapsamında destek oluyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sponsor olmamızın başlıca sebebi, tekstil alanında üniversitemizin ve öğrencilerinin gösterdikleri büyük başarılar. Ayrıca gençlerimizin memleketimiz Kahramanmaraş'ı, kültürümüzü ve yatırımlarımızı yakından görmelerini de istedik. Öğrencilerimize hoş geldin diyor staj programlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz."