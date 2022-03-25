KİPAŞ Holding dokuma işletmesi düzenlenen törenle üretime başladı!
Ülke genelindeki birçok sektörde söz sahibi olan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan KİPAŞ Holding, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile tek çatı altında 300 tezgahı bulunan dokuma işletmesinin açılışı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 17:34 25.03.2022, 17:59
Günlük 120 bin metrekare kumaş üreten ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayan KİPAŞ Holding dokuma işletmesini gezen Bakan Varank açılış sonrası tesise ilk startı verdi.
Burada açıklamalarda bulunan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz böyle bir işletmeyi ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek Bakan Varank’a teşekkür etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise tesisten çok etkilendiğini söyleyerek KİPAŞ Holding ailesini tebrik etti.
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