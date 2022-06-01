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Kipaş Holding'in 4 şirketi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in dört şirketi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 14:56 01.06.2022, 15:02
Kipaş Holding'in 4 şirketi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

Kipaş Holding'den yapılan yazılı açıklamada, tekstil, kağıt, enerji, çimento, eğitim ve lojistik alanlarında 11 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden holdingin, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkısının her geçen gün arttığı kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"na göre, holding bünyesindeki Kipaş Mensucat'ın 82, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri AŞ'nin 145, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin 320, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 332'inci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kahramanmaraş'tan ilk 100 içerisinde tek firma olan ve 17 sıra yükselen Kipaş Mensucat'ın yıllık 120 milyon metre kumaş ve 120 bin ton iplik üretim kapasitesiyle dokuma, Open-End ve ring iplik üretiminin yanı sıra teknik tekstil, kumaş boya-terbiye ve denim kumaş üretimi yaptığı aktarıldı.

Holding bünyesindeki Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş'nin listede 69 sıra yükseldiğine işaret edilerek, işletmenin Kahramanmaraş'taki tesislerinde geri dönüşüme dayalı testliner ve fluting kağıt üretiminin yanı sıra, tekstil, mobilya, cam, su gibi sektörlere de hitap eden ambalaj ürünlerinin üretildiği ifade edildi.

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de listede 162 sıra yükseldiği belirtilerek, Türkiye'deki jeotermal enerji üretiminin yüzde 15'ini karşıladığı kaydedildi.

Akdeniz Bölgesinde sektöründe önemli bir paya sahip olan KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş'nin de 7 ilde faaliyet gösteren 14 hazır beton tesisiyle Türk ekonomisine katkı sağladığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Kipaş ailesi olarak her sene İSO 500 listesine en üst sıralardan girdiklerini belirtti.

Kipaş Holding'in 4 şirketiyle listeye girdiğine dikkati çeken Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en zor dönemlerinde bile üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, ülkemizin ekonomisine de büyük katkılar sağlıyoruz. 2022 yılında da bu hedefimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz ve Kipaş Ailesi olarak başarılarımızı taçlandıracağız. Bu başarılarımızda emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum."

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