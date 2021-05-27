Kipaş Holding İSO 500’de yine zirvede

Kipaş Holding büyük bir başarılarını devam ettirerek 2020 yılı İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı İSO 500 listesinde bir şirketi ilk yüzde olma üzere, toplamda 4 şirketi ile yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ 27.05.2021, 17:28
Kipaş Holding İSO 500’de yine zirvede

Üretim ve hizmet anlayışında yüzde yüz müşteri memnuniyetini, yüksek teknoloji kullanımını, çevreye ve doğaya saygılı olmayı, sürdürülebilirliği ve Ar-Ge çalışmalarını temel alan ve üretim ve istihdamın yanında birçok alanda da sosyal projeler üreten Kipaş Holding başarılarına İSO 500 listesine yine damgasını vurdu.

1984 yılından itibaren tekstilden edindiği tecrübeleri enerji, kağıt, çimento, lojistik ve eğitim alanlarına aktaran ve bugün 11 bin çalışanı,6 ana sektörde 1 milyar doların üstünde cirosu ile Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Kipaş Holding, 2020 yılı İSO 500 listesinde Kipaş Mensucat ile ilk yüzde 99. sırada yer alırken, Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş 214. sırada, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. 287. sırada, Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş ise 494. sırada yer aldı.

PAMUKLU ÜRETİMDE İLK YÜZDEKİ TEK FİRMA

Yaklaşık 6 bin çalışanıyla, İSO 500 listesinde ilk yüz içerisinde pamuklu tekstil üretimindeki tek firma olan Kipaş Mensucat; yıllık 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik üretim kapasitesiyle; Dokuma, Open-End ve Ring iplik üretiminin yanında Kumaş Boya-Terbiye ve Denim kumaş üretimi gerçekleştirmekte.

KÇS KİPAŞ ÇİMENTO 19 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Çimento üretim fabrikasının yanı sıra toplamda 33.000 m3/gün kapasitesine sahip 7 ilde faaliyet gösteren 14 adet beton tesisi ile birlikte başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde güçlü bir aktör olan ve geçen sene ki listede 306. Sırada yer alan Kipaş Holding’e bağlı KÇS Kipaş Çimento 19 sıra birden yükselerek 2020 yılı listesinde 287. Sırada yer aldı.

KİPAŞ KAĞIT GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Bünyesinde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayan ve listede 214. sırada yer alan Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş; Kahramanmaraş’ta ki tesislerinde geri dönüşüme dayalı Testliner ve Fluting kağıt üretimi yapmakta. Kahramanmaraş tesislerinde ayrıca tekstil, mobilya, cam, su gibi sektörlerede hitap eden ambalaj ürünleride üretilmekte. Bununla birlikte Kipaş Kağıt’ın Bilecik Bozüyük’te oluklu mukavva üreten bir işletmesi de bulunuyor.

Kipaş Kâğıt’ın 550 milyon dolarlık yatırımı olan ve Türkiye’nin kağıt ithalatını büyük oranda azaltacak olan Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönüm üzerine kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası yatırımında ise sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek dev tesiste üretimin en yakın sürede başlaması planlanıyor. Kullandığı teknoloji ve kapasite anlamında dünyanın önde gelen kağıt fabrikalarından biri olarak gösterilen tesis, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye'nin ithal ettiği kâğıtlar üretilecek.

Yine Aydın Söke Organize Sanayi’nde 3. Yatırımını gerçekleştirecek olan Kipaş Kağıt, 600 bin tonun üzerinde Testliner, Fluting ve ambalaj kağıt üretimi yapacak.

PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUZ

Kipaş Holding’in İSO 500 listesinde ki başarısı adına bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“Biz Kipaş Holding ailesi olarak her sene İSO 500 listesine en üst sıralardan giriyoruz. Kipaş Holding Kahramanmaraş’ta en çok şirketiyle listeye dâhil olurken bu sene İSO 500 şirketleri arasında tekstil şirketleri arasında pamuklu tekstil üretiminde Türkiye’de birinci olduk.

YATIRIMLARA HIZ KESMEDEN DEVAM

Aydın Söke Organize Sanayi’de kurulumu devam eden 320 bin metrekarelik alanda kurdukları Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kağıt yatırımı olan Batı Kipaş Kağıt İşletmeleri'nin yeni tesislerini yakın zamanda faaliyete geçireceklerini aktaran M.Hanefi Öksüz;

“Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kağıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız gibi, bin kişiye de istihdam sağlayacağız. Diğer sektörlerimizde de yatırımlarımıza ve istihdamlarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta nişasta fabrikası yatırımı ve tekstilde; Open-End, geri dönüşüm ve yeni modern dokuma tesislerimizi de devreye alıyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.' İfadelerini kullandı.

#Kipaş Holding
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Mayıs 2021
İmsak 03:26
Güneş 05:08
Öğle 12:34
İkindi 16:26
Akşam 19:51
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30