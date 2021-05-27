Kipaş Holding İSO 500’de yine zirvede

Üretim ve hizmet anlayışında yüzde yüz müşteri memnuniyetini, yüksek teknoloji kullanımını, çevreye ve doğaya saygılı olmayı, sürdürülebilirliği ve Ar-Ge çalışmalarını temel alan ve üretim ve istihdamın yanında birçok alanda da sosyal projeler üreten Kipaş Holding başarılarına İSO 500 listesine yine damgasını vurdu.

1984 yılından itibaren tekstilden edindiği tecrübeleri enerji, kağıt, çimento, lojistik ve eğitim alanlarına aktaran ve bugün 11 bin çalışanı,6 ana sektörde 1 milyar doların üstünde cirosu ile Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Kipaş Holding, 2020 yılı İSO 500 listesinde Kipaş Mensucat ile ilk yüzde 99. sırada yer alırken, Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş 214. sırada, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. 287. sırada, Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş ise 494. sırada yer aldı.

PAMUKLU ÜRETİMDE İLK YÜZDEKİ TEK FİRMA

Yaklaşık 6 bin çalışanıyla, İSO 500 listesinde ilk yüz içerisinde pamuklu tekstil üretimindeki tek firma olan Kipaş Mensucat; yıllık 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik üretim kapasitesiyle; Dokuma, Open-End ve Ring iplik üretiminin yanında Kumaş Boya-Terbiye ve Denim kumaş üretimi gerçekleştirmekte.

KÇS KİPAŞ ÇİMENTO 19 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Çimento üretim fabrikasının yanı sıra toplamda 33.000 m3/gün kapasitesine sahip 7 ilde faaliyet gösteren 14 adet beton tesisi ile birlikte başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde güçlü bir aktör olan ve geçen sene ki listede 306. Sırada yer alan Kipaş Holding’e bağlı KÇS Kipaş Çimento 19 sıra birden yükselerek 2020 yılı listesinde 287. Sırada yer aldı.

KİPAŞ KAĞIT GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Bünyesinde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayan ve listede 214. sırada yer alan Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş; Kahramanmaraş’ta ki tesislerinde geri dönüşüme dayalı Testliner ve Fluting kağıt üretimi yapmakta. Kahramanmaraş tesislerinde ayrıca tekstil, mobilya, cam, su gibi sektörlerede hitap eden ambalaj ürünleride üretilmekte. Bununla birlikte Kipaş Kağıt’ın Bilecik Bozüyük’te oluklu mukavva üreten bir işletmesi de bulunuyor.

Kipaş Kâğıt’ın 550 milyon dolarlık yatırımı olan ve Türkiye’nin kağıt ithalatını büyük oranda azaltacak olan Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönüm üzerine kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası yatırımında ise sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek dev tesiste üretimin en yakın sürede başlaması planlanıyor. Kullandığı teknoloji ve kapasite anlamında dünyanın önde gelen kağıt fabrikalarından biri olarak gösterilen tesis, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye'nin ithal ettiği kâğıtlar üretilecek.

Yine Aydın Söke Organize Sanayi’nde 3. Yatırımını gerçekleştirecek olan Kipaş Kağıt, 600 bin tonun üzerinde Testliner, Fluting ve ambalaj kağıt üretimi yapacak.

PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUZ

Kipaş Holding’in İSO 500 listesinde ki başarısı adına bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“Biz Kipaş Holding ailesi olarak her sene İSO 500 listesine en üst sıralardan giriyoruz. Kipaş Holding Kahramanmaraş’ta en çok şirketiyle listeye dâhil olurken bu sene İSO 500 şirketleri arasında tekstil şirketleri arasında pamuklu tekstil üretiminde Türkiye’de birinci olduk.

YATIRIMLARA HIZ KESMEDEN DEVAM

Aydın Söke Organize Sanayi’de kurulumu devam eden 320 bin metrekarelik alanda kurdukları Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kağıt yatırımı olan Batı Kipaş Kağıt İşletmeleri'nin yeni tesislerini yakın zamanda faaliyete geçireceklerini aktaran M.Hanefi Öksüz;

“Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kağıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız gibi, bin kişiye de istihdam sağlayacağız. Diğer sektörlerimizde de yatırımlarımıza ve istihdamlarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta nişasta fabrikası yatırımı ve tekstilde; Open-End, geri dönüşüm ve yeni modern dokuma tesislerimizi de devreye alıyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.' İfadelerini kullandı.