Kipaş Holding resim yarışması sonuçlandı
KİPAŞ Holding 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim yarışması düzenledi.
KİPAŞ Holding çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışma KİPAŞ Özel Eğitim Kurumları resim öğretmenlerinin seçtiği resimlerle sonuçlandı.
KİPAŞ Holding’de düzenlenen etkinliğe KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar ve yarışmaya katılan öğrencilerle aileleri katılım sağladı.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz burada yaptığı kürsü konuşmasında çocuklarımız şirketlerimizin geleceği dedi.
Öksüz, konuşmasının ardından yarışmada birinci olan Melisa Tandoğan’a hediyesini verdi.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gümüşer ise kürsü konuşmasında yarışmayı düzenleyen yönetime teşekkürlerini iletti.
Gümüşer, kürsü konuşmasından sonra yarışmada ikinci olan Sade Ertan’nın hediyesini vererek tebrik etti.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer ise yaptığı konuşmada ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın devamının geleceğini söyledi.
Yarışmada üçüncü olan Betül Koç ise hediyesini Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’den aldı.
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar bu yarışma çocukların yeteneklerini ön plana çıkartıyor ifadelerini kullandı.
HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI
|İmsak
|03:32
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30