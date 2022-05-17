KİPAŞ Holding, SGK tarafından 7 plaketle ödüllendirildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan Adına Kahramanmaraş SGK İl Müdürü Harun Akbalaban tarafından ödüller KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, KİPAŞ Mensucat 4,KİPAŞ Kâğıt 2,Kipaş Çimento 1 olmak üzere toplam da 7 teşekkür belgesi aldı. En çok sigortalı çalıştıran, en çok prim ödeyen, en fazla kadın işçi çalıştıran ve en çok engelli işçi istihdam eden firmalar oldu.